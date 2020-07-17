ОБСЕ заявила о росте количества обстрелов в зоне ООС
Об этом говорится в отчете на сайте ОБСЕ.
"СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и существенный рост количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в сообщении.
Наблюдатели также обнаружили людей на участках разведения сил и средств.
"Миссия продолжала мониторинг ситуации на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее время", - сообщает ОБСЕ.
Кроме того, наблюдатели заявили об ограничении их передвижения.
Отчет составлен по данным на 19:30 16 июля 2020.
В то же время пресс-служба штаба Операции объединенных сил обнародовала в Facebook видео о том, как российские оккупанты не пропускают наблюдателей ОБСЕ в ОРДЛО.
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