ОБСЕ заявила о росте количества обстрелов в зоне ООС

17 июля, 2020, 23:07

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима тишины на Донбассе

Об этом говорится в отчете на сайте ОБСЕ.

"СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и существенный рост количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в сообщении.

Наблюдатели также обнаружили людей на участках разведения сил и средств.

"Миссия продолжала мониторинг ситуации на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее время", - сообщает ОБСЕ.

Кроме того, наблюдатели заявили об ограничении их передвижения.

Отчет составлен по данным на 19:30 16 июля 2020.

В то же время пресс-служба штаба Операции объединенных сил обнародовала в Facebook видео о том, как российские оккупанты не пропускают наблюдателей ОБСЕ в ОРДЛО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb