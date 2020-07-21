Неизвестные в Донецкой области разбили памятник деятелю эпохи СССР Артему

21 июля, 2020, 16:15

В городе Железном Донецкой области неизвестные сбросили с постамента памятник большевику Артему

Об этом сообщает новостной со ссылкой на "неизвестных патриотов"

Они подчеркнули, что 21 июля "Железное отмечает шестую годовщину освобождения от московских оккупантов".

Как видно из фото, памятник разбился.

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К 2016 году Железное называлось Артемово - в честь советского партийного деятеля, основателя марионеточной Донецко-Криворожской советской республики Артема.