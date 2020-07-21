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Espreso.tvОбществоНе карантин: глава ВОЗ назвал главный инструмент для борьбы с коронавируса

Не карантин: глава ВОЗ назвал главный инструмент для борьбы с коронавируса

Основным методом борьбы с распространением коронавируса является отслеживание его распространения, а не только карантин

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он назвал выявление контактов одним из важнейших инструментов.

"Одним из ключевых инструментов является выявление контактов. Ни одна страна не может контролировать в себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус ... Конечно, отслеживание контактов - не единственный инструмент, он должен быть частью всеобъемлющего пакета, но он - один из важнейших" - сказал Гебреисус.

Он подчеркнул, что быстрое реагирование на новые случаи позволяет странам продвигаться по пути экономического восстановления.

Глава ВОЗ также считает важными мобильные приложения, которые помогают отслеживать контакты инфицированных людей.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года.

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