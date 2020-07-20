В ВОЗ назвали предварительные сроки начала массовой вакцинации против COVID-19

20 июля, 2020, 08:42

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года

Об этом заявила заместитель главы ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает DW.

По ее словам, в настоящее время более 20 вакцин проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них будут эффективны.

Результаты могут быть уже к началу 2021 года.

По ее словам, тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

По состоянию на 19 июля количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 14 млн .