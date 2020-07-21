Нападение на студентов-иностранцев в Киеве: полиция открыла дела о хулиганстве и расизме

21 июля, 2020, 08:11

В Киеве следователи начали досудебное расследование нападения на иностранцев на Подоле, которое произошло вечером 19 июля

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Вчера около 22:00 в Подольское управления полиции поступило сообщение о стрельбе на проспекте Георгия Гонгадзе. В адрес оперативный дежурный немедленно направил экипажи патрульной полиции и следственно-оперативную группу. На месте правоохранители установили, что трое студентов - граждан другого государства, ожидали такси и к ним начали приставать парни навеселе. На замечание прекратить правонарушение незнакомцы не отреагировали и сделали потасовку, в ходе которой повредили авто, которое приехало на вызов ", - говорится в сообщении полиции по 20 июля.

Двух участников, провоцировали конфликт, задержали. Им должны сообщить о подозрении в совершении преступлений, за которые предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) и по части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве 5 пьяных напали на студентов из Конго из-за цвета кожи иностранцев.

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