21 июля, 2020, 14:18

Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский оправился от коронавируса и вернулся к тренировкам

Об этом Милевский сообщил в Instagram.

Также от коронавируса выздоровел другой украинец Александр Нойок, который тоже начал тренировки.

"Мужики, привет! Снова вместе, снова рядом!", - написал форвард.

В текущем сезоне 35-летний Артем Милевский провел 24 матча, забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Украинский составляет 100 тыс. Евро.

По последним данным в Беларуси более 66 213 человек зараженных коронавируса, из них 58 290 выздоровели и 503 умерли

6 июля сообщалось, что украинские футболисты брестского "Динамо" Артем Милевский и Евгений Хачериди получили положительные тесты на коронавирус .