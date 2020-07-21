 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМилевский оправился от коронавируса и вернулся к тренировкам

Милевский оправился от коронавируса и вернулся к тренировкам


фото: dynamo-brest.by
Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский оправился от коронавируса и вернулся к тренировкам

Об этом Милевский сообщил в Instagram.

Также от коронавируса выздоровел другой украинец Александр Нойок, который тоже начал тренировки.

"Мужики, привет! Снова вместе, снова рядом!", - написал форвард.

В текущем сезоне 35-летний Артем Милевский провел 24 матча, забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Украинский составляет 100 тыс. Евро.

По последним данным в Беларуси более 66 213 человек зараженных коронавируса, из них 58 290 выздоровели и 503 умерли

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujiki, privet !!!!!! Snova vmeste, snova riadom

Сообщение, распространенный timi1010 (@ timi1010)  

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать