Милевский оправился от коронавируса и вернулся к тренировкам
21 июля, 2020, 14:18
Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский оправился от коронавируса и вернулся к тренировкам
Об этом Милевский сообщил в Instagram.
Также от коронавируса выздоровел другой украинец Александр Нойок, который тоже начал тренировки.
"Мужики, привет! Снова вместе, снова рядом!", - написал форвард.
В текущем сезоне 35-летний Артем Милевский провел 24 матча, забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Украинский составляет 100 тыс. Евро.
По последним данным в Беларуси более 66 213 человек зараженных коронавируса, из них 58 290 выздоровели и 503 умерли
- 6 июля сообщалось, что украинские футболисты брестского "Динамо" Артем Милевский и Евгений Хачериди получили положительные тесты на коронавирус .
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