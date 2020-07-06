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Espreso.tvСпортВ брестском "Динамо" произошла вспышка коронавируса: заразились Милевский и Хачериди

В брестском "Динамо" произошла вспышка коронавируса: заразились Милевский и Хачериди


фото: dynamo-brest.by
Украинские футболисты брестского "Динамо" Артем Милевский и Евгений Хачериди получили положительные тесты на коронавирус

Об этом сообщает by.tribuna.com.

Общее количество зараженных коронавируса в брестском Динамо достигло 15 человек. Среди них 10 футболистов и 5 работников обслуживающего персонала.

Положительные тесты на коронавирус получили украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. По информации источника, Нойок находится в больнице.

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