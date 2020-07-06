В брестском "Динамо" произошла вспышка коронавируса: заразились Милевский и Хачериди
6 июля, 2020, 10:45
Украинские футболисты брестского "Динамо" Артем Милевский и Евгений Хачериди получили положительные тесты на коронавирус
Об этом сообщает by.tribuna.com.
Общее количество зараженных коронавируса в брестском Динамо достигло 15 человек. Среди них 10 футболистов и 5 работников обслуживающего персонала.
Положительные тесты на коронавирус получили украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. По информации источника, Нойок находится в больнице.
- 22 июня Брестское "Динамо" получило лицензию от УЕФА на сезон 2020/21 годов для выступлений в еврокубках.
- 3 июля стало известно, что в шести игроков брестского "Динамо" подозревают коронавирус , среди них украинский защитник Евгений Хачериди.
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