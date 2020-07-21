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Espreso.tvОбществоКитай обязал подтверждать отсутствие коронавируса у всех, кто прибывает из-за границы

Китай обязал подтверждать отсутствие коронавируса у всех, кто прибывает из-за границы

Китай обязал всех иностранных и китайских граждан при въезде в страну подтвердить отсутствие COVID-19

Об этом сообщает CNN .

"Все пассажиры, направляющиеся в Китай из-за рубежа будут обязаны за пять дней перед полетом представить отрицательный тест ПЦР, чтобы уменьшить трансграничное распространение COVID-19 и обеспечить безопасность международных путешествий", - говорится в сообщении.

Согласно указу, все пассажиры (граждане Китая и иностранцы) должны будут сдать тест на коронавирус в медицинских учреждениях, будут указаны посольствами Китая.

Как сообщает газета, граждане Китая должны будут сделать фото результата теста и загрузить его через специальную программу на китайский платформу WeChat.

Иностранцы же обязаны, с отрицательным тестом, обратиться в посольство Китая для получения декларации о состоянии здоровья.

Авиакомпании проверять QR-коды или декларации перед посадкой пассажиров на самолет. В случае отсутствия документа или QR-кода, пассажирам будет отказано в посадке.

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