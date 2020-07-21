Канье Уэст определился с кандидатурой вице-президента

21 июля, 2020, 10:52

Рэп-исполнитель Канье Уэст, который зарегистрировался независимым кандидатом в президенты США, заявил, что предложил рэперу Jay-Z пост вице-президента в своей администрации

Об этом Вест рассказал в интервью блогеру Крис Кейлин.

Он отметил, что первой кандидатурой на эту должность была проповедник из штата Вайоминг Мишель Тидбол.

Теперь же, по словам Веста, он изменил свое решение, и Тидбол занимать другую должность в его администрации, если музыканта выберут президентом.

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Как заявил Уэст, они с Jay-Z "братья" и "связаны на всю жизнь".