Еще 13 стран открыли границы для въезда украинцев, - Кулеба
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает ЕспресоTV.
"У нас за неделю добавились 13 стран", - сказал Кулеба.
В частности, по его словам, это - Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор и Ямайка. Среди менее популярных направлений для украинских туристов - Камбоджа, Пакистан и Пуэрто Рико.
Таким образом, по словам Кулебы, по состоянию на сейчас таких стран уже 39.
В то же время министр отметил, что не в каждом случае речь идет о совершенно свободный въезд, следовательно надо руководствоваться решением власти, а также призвал проверять информацию перед въездом.
- Напомним, Украина сократила список стран , по прибытии из которых необходимо проходить обязательную самоизоляцию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор