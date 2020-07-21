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Espreso.tvЭкономикаЕще 13 стран открыли границы для въезда украинцев, - Кулеба

Еще 13 стран открыли границы для въезда украинцев, - Кулеба

Сейчас украинцы имеют право на въезд в 39 стран мира

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает ЕспресоTV.

"У нас за неделю добавились 13 стран", - сказал Кулеба.

В частности, по его словам, это - Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор и Ямайка. Среди менее популярных направлений для украинских туристов - Камбоджа, Пакистан и Пуэрто Рико.

Таким образом, по словам Кулебы, по состоянию на сейчас таких стран уже 39.

В то же время министр отметил, что не в каждом случае речь идет о совершенно свободный въезд, следовательно надо руководствоваться решением власти, а также призвал проверять информацию перед въездом.

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