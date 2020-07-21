Доказательств вредности нет: Зеленский ответил на петицию о запрете 5G

21 июля, 2020, 10:49

В офисе президента Владимира Зеленского ответили на петицию "Запретить внедрение 5G-за крайне негативное его влияние на здоровье!", набравшую необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей

Ответ опубликован на сайте президента.

У Зеленского рассказали о рекомендациях Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений по установлению предельных норм воздействия электромагнитных полей на население, обновленные в 2020 году, а также о рекомендациях Совета Европы и Европейского парламента и отметили, что свидетельств вредности связи 5G на сегодня не существует .

У президента также отметили, что 5G не причастен к распространению коронавируса COVID-19.

"Отсутствуют любые доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении COVID-19 или любой другой болезни или инфекции. На момент появления COVID-19 большинство стран не имело, и в настоящее время не имеет сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19 ", - говорится в ответе.

В ОПУ объяснили, что 5G является только следующим этапом развития этого типа связи.

"Необходимо отметить, что 5G является технологическим развитием предыдущих стандартов, в частности 4G, а тот в свою очередь 3G и 2G, которые на протяжении нескольких десятков лет доказали свою безопасность и с точки зрения воздействия излучения, и несмотря на распространение любой другой болезни или инфекции, в том числе COVID-19 ", - пояснили в ОПУ.

По поводу введения 5G Зеленский обратился к председателю правительства и Нацкомиссии в сфере связи и информатизации по информированию населения.

"Учитывая указанное я обратился к Премьер-министру Украины и Председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с предложением обеспечить основательное проработки этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение данного вопроса, и информировать население нашей страны о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей ", - подытожил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленского просят запретить 5G из-за слухов о "крайне негативном влиянии на здоровье".

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