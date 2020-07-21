50 нардепов просят КСУ признать создание НАБУ неконституционным

21 июля, 2020, 15:12

В Конституционный суд Украины поступило обращение от народных депутатов, которые просят признать неконституционными отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро

Об этом говорится в конституционном представлении, которое опубликовано на сайте КСУ.

"Сегодня, 21 июля, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 № 1698-VII", - говорится в сообщении.

Поэтому 50 депутатов, преимущественно из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", считают, что нормы закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" нарушают Конституцию.

Депутаты просят КСУ безотлагательно - в течение месяца - рассмотреть их представление и признать неконституционными ряд положений закона. В частности, по их мнению, нарушают Конституцию нормы о том, что НАБУ создается указом президента, и его директор также назначается указом главы государства.

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