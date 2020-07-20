Зеленский назначил экс-главу аппарата Рады заместителем главы УГО
20 июля, 2020, 13:40
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны
Указ №283 от 20 июля опубликован на сайте президента.
"Назначить Штучного Вячеслава Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.
Предварительными указами глава государства освободил от этой должности Игоря Пискуна и назначил его заместителем начальника Управления государственной охраны.
- Верховная Рада 16 июля уволила руководителя аппарата парламента Вячеслава Штучного.
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