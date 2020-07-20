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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил экс-главу аппарата Рады заместителем главы УГО

Зеленский назначил экс-главу аппарата Рады заместителем главы УГО

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны

Указ №283 от 20 июля опубликован на сайте президента.

"Назначить Штучного Вячеслава Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.

Предварительными указами глава государства освободил от этой должности Игоря Пискуна и назначил его заместителем начальника Управления государственной охраны.

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