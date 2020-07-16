Нардепы уволили главу аппарата Верховной Рады
Соответствующее решение было принято 16 июля на заседании ВР, передает Еспресо.TV .
За проголосовало 307 народных депутатов.
На парламентском заседании 16 июля нардепы поддержали соответствующий проект постановления №3850. Искусственного освободили в связи с поданным им заявлением. В ней он указал причину - назначение на должность в другой государственный орган.
Аппарат является внутренним вспомогательным органом Верховной Рады. В него входят должностные, служебные лица и технический персонал, занимающийся организационным, правовым, социально-бытовым, аналитическим и другими видами обеспечения деятельности парламента, его структурных подразделений и народных депутатов.
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