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Espreso.tvОбществоНардепы уволили главу аппарата Верховной Рады

Нардепы уволили главу аппарата Верховной Рады


фото: Facebook В'ячеслава Штучного
Верховная Рада уволила главу аппарата парламента Вячеслава Штучного

Соответствующее решение было принято 16 июля на заседании ВР, передает Еспресо.TV .

За проголосовало 307 народных депутатов.

На парламентском заседании 16 июля нардепы поддержали соответствующий проект постановления №3850. Искусственного освободили в связи с поданным им заявлением. В ней он указал причину - назначение на должность в другой государственный орган.

Аппарат является внутренним вспомогательным органом Верховной Рады. В него входят должностные, служебные лица и технический персонал, занимающийся организационным, правовым, социально-бытовым, аналитическим и другими видами обеспечения деятельности парламента, его структурных подразделений и народных депутатов.

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