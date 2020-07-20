В Ровно открыли детсады в рамках ослабления карантина
20 июля, 2020, 14:39
20 июля в Киеве открыли 38 детских учреждений в тестовом режиме
Об этом сообщает "Радио Трек"
С 380 групп в детских садах заработали только 80. Также сообщается, что в группе может быть не более 15 детей одновременно. Для того чтобы ребенок попал в садик, родителям нужно предоставить справку о том, что ни один член семьи не болел коронавирусом.
К работе не допустили 58 работников дошкольных учебных заведений Ровно.
- По состоянию на 20 июля 9 регионов не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор