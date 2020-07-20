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Espreso.tvОбществоВ Ровно открыли детсады в рамках ослабления карантина

В Ровно открыли детсады в рамках ослабления карантина

20 июля в Киеве открыли 38 детских учреждений в тестовом режиме

Об этом сообщает "Радио Трек"

С 380 групп в детских садах заработали только 80. Также сообщается, что в группе может быть не более 15 детей одновременно. Для того чтобы ребенок попал в садик, родителям нужно предоставить справку о том, что ни один член семьи не болел коронавирусом.

К работе не допустили 58 работников дошкольных учебных заведений Ровно.

  • По состоянию на 20 июля 9 регионов не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантина.

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