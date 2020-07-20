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Espreso.tvОбществоКиев и восемь регионов не готовы ослабить карантин, - МЗ

Киев и восемь регионов не готовы ослабить карантин, - МЗ

По состоянию на 20 июля 9 регионов не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантина

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская, Черниговская области.

Как отмечают в МЗ, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;
  • среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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