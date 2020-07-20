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Espreso.tvОбществоВ Карибском море разбился вертолет ВВС Нидерландов: двое погибших

В Карибском море разбился вертолет ВВС Нидерландов: двое погибших

В воскресенье, 19 июля, у берегов нидерландского острова Аруба потерпел крушение вертолет ВВС Нидерландов, двое военных погибли

Об этом сообщает NL Times .

Вертолет NH90 упал в Карибское море во время патрулирования береговой линии. Экипаж направлялся в Кюрасао, еще одного острова Нидерландов в Карибском море.

Командующий вооруженными силами Нидерландов Роб Бауэр сообщил, что в результате авиакатастрофы погибли 34-летний пилот Кристин Мартенс и 33-летний координатор по тактическим вопросам Эрвин Ворнис. Двое других членов экипажа выжили, они "не получили серьезных травм".

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр обороны Анк Бейлевелд выразили свои соболезнования.

"Сегодня мы получили ужасную новость о том, что двое наших солдат погибли. Мои соболезнования их близким родственникам", - написала министр обороны страны Анк Бейлевелд в Twitter.

Обстоятельства аварии военного вертолета пока неизвестны.

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