В Карибском море разбился вертолет ВВС Нидерландов: двое погибших
Об этом сообщает NL Times .
Вертолет NH90 упал в Карибское море во время патрулирования береговой линии. Экипаж направлялся в Кюрасао, еще одного острова Нидерландов в Карибском море.
Командующий вооруженными силами Нидерландов Роб Бауэр сообщил, что в результате авиакатастрофы погибли 34-летний пилот Кристин Мартенс и 33-летний координатор по тактическим вопросам Эрвин Ворнис. Двое других членов экипажа выжили, они "не получили серьезных травм".
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр обороны Анк Бейлевелд выразили свои соболезнования.
"Сегодня мы получили ужасную новость о том, что двое наших солдат погибли. Мои соболезнования их близким родственникам", - написала министр обороны страны Анк Бейлевелд в Twitter.
Обстоятельства аварии военного вертолета пока неизвестны.
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