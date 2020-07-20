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Espreso.tvОбществоВ России исчез Ан-2 с пассажирами

В России исчез Ан-2 с пассажирами

В Бурятии пропала связь с легкомоторным самолетом Ан-2 авиакомпании "Феникс"

Об этом сообщили в Восточно-Сибирском управлении Следственного комитета на транспорте.

По имеющимся данным, вечером 19 июля самолет вылетел из поселка Кирен Тункинского района, чтобы определить области химической обработки лесов, после чего перестал выходить на связь.

На его борту было четверо пассажиров и два члена экипажа.

В районе возможной аварии началась поисково-спасательная операция.

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