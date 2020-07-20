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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области оккупанты застрелили бойца ООС

В Донецкой области оккупанты застрелили бойца ООС

20 июля в районе н.п. Шумы в результате обстрела российско-оккупационных войск украинский воин получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Сегодня, 20 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области. Так, вблизи населенного пункта Шумы враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение, несовместимо с жизнью.

  • Отметим, в воскресенье, 19 июля, российские войска на Донбассе 17 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностям 152-мм и 122-мм артиллерийских систем и 120-мм и 82-мм минометов. Вследствие ответа украинцев враг потерял семерых боевиков.

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