Оккупанты обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии, но после ответа потеряли 7 боевиков

20 июля, 2020, 07:49

В воскресенье, 19 июля, российские войска на Донбассе 17 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностям 152-мм и 122-мм артиллерийских систем и 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитниках Луганского оккупанты 5 раз открывали огонь из 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы захватчики также применили неподалеку Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял украинских защитников у Водяного. На этом участке фронта враг использовал гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Старогнатовки и Лебединского по опорным пунктам Объединенных сил оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы, по украинским военным у Талаковки россияне неоднократно стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировано в пригороде Авдеевки.

Потерь среди украинских защитников вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

Объединенные силы ответили на провокации оккупантов огнем. По данным разведки, 19 июля захватчики потеряли 7 боевиков: одного - погибшим, шесть - ранеными.

С начала суток 20 июля войска РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по украинским позициям у Мироновского агрессор использовал 122-мм артиллерийские системы и 120-мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял защитников Марьинки.

Потерь среди украинских военных вследствие этих обстрелов также не зафиксировано.