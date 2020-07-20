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Espreso.tvСпортТренер пообещал Джошуа проблемы в бою с "хитрым" Пулевым

Тренер пообещал Джошуа проблемы в бою с "хитрым" Пулевым


фото: Getty Images
Британский тренер Питер Фьюри заявил, что чемпиону мира Энтони Джошуа предстоит сложное испытание в бою с болгарином Пулевым

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам тренера и дяди британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, Джошуа не стоит недооценивать Пулева.

"Пулев очень хитрый, и он будет в прекрасной форме, ведь возлагает надежды на этот бой. У него очень хороший джеб. Он очень недооцененный боксер, этот Пулев. Очень неудобный. Джошуа нужно будет идти на риск, потому что ему не удастся просто попадать в Пулева своим сдвоенным джебом и правым, неважно каким быстрым и подготовленным он будет ", - сказал Питер Фьюри.

По его убеждению, Джошуа придется приложить максимум усилий для победы.

"В молодости всегда больше шансов, но Пулева нельзя недооценивать, потому что он очень умный боксер. Если он начнет работать, войдет в свой ритм, он может перемолоть тебя. Это определенно не тот бой, где Джошуа можно боксировать на задней ноге, поэтому что это явно будет в пользу Пулеву. Пулева перебоксировав непросто", - добавил Фьюри.

Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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