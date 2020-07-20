Шевченко: НБУ должен продолжить политику снижения учетной ставки для удешевления кредитов

20 июля, 2020, 16:57

По словам главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, регулятор должен продолжить политику снижения учетной ставки для удешевления кредитов

Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал во время официального представления персонала НБУ, передает ЕспресоTV.

"Мы как Национальный банк Украины должны вместе создать необходимые условия для развития кредитования реального сектора экономики", - сказал Шевченко.

По его словам, сегодня одним из драйверов роста кредитного портфеля является потребительское кредитование, которое Шевченко назвал легким инструментом для банков, не создает положительного эффекта для экономики и населения.

Он отметил, что НБУ должен помочь сбалансировать портфели банков. С одной стороны - усилить работы по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшению качества кредитных портфелей банка. С другой стороны, по словам председателя НБУ, необходимо ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые покупают банки, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий ", - сказал Шевченко.

В то же время, Шевченко подчеркнул, что НБУ должен продолжать политику снижения учетной ставки, что в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3209134