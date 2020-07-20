Правительство Великобритании заказало 90 млн доз вакцины от коронавируса
Об этом сообщает ВВС.
"Правительство Великобритании подписало контракты на поставку 90 млн доз перспективных коронавирусных вакцин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это соглашение дополнит 100 млн доз вакцины Оксфордского университета, которую разрабатывает AstraZeneca.
Правительство Британии обеспечило доступ к вакцинам, которые используют три совершенно разных подхода: дозы оксфордской вакцины созданы из генно-инженерного вируса, 30 млн доз вакцины BioNtech / Pfizer вводят в организм часть генетического кода коронавируса, а 60 млн доз Вальневу используют неактивную версию коронавируса.
- В Великобритании обнародовали результаты испытания вакцины от коронавируса. Вакцина против коронавируса, которую разработали в Оксфордском университете, выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.
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