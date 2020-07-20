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Espreso.tvМирПравительство Великобритании заказало 90 млн доз вакцины от коронавируса

Правительство Великобритании заказало 90 млн доз вакцины от коронавируса

Правительство Великобритании договорилось о поставках 90 млн доз вакцины от COVID-19, которая сейчас на этапе клинических испытаний

Об этом сообщает ВВС.

"Правительство Великобритании подписало контракты на поставку 90 млн доз перспективных коронавирусных вакцин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это соглашение дополнит 100 млн доз вакцины Оксфордского университета, которую разрабатывает AstraZeneca.

Правительство Британии обеспечило доступ к вакцинам, которые используют три совершенно разных подхода: дозы оксфордской вакцины созданы из генно-инженерного вируса, 30 млн доз вакцины BioNtech / Pfizer вводят в организм часть генетического кода коронавируса, а 60 млн доз Вальневу используют неактивную версию коронавируса.

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