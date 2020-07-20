Правоохранители Львовщины вернулись из зоны ООС

20 июля, 2020, 21:39

Бойцы сводного отряда вернулись в порядке ротации. В состав сводного отряда полицейских входят бойцы батальона патрульной службы полиции специального назначения "Львов", сотрудники служб и подразделений полиции Львовщины, а также Управление патрульной полиции Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовщины .

Два месяца полицейские находились на Востоке Украины. Дома их встречали сослуживцы, родные и близкие.

Фото: Facebook Полиции Львовской области

"Я рад видеть в строю всех, кто выезжал на эту ротацию. Хочу, прежде всего, поблагодарить вас за выполнение поставленных задач. Мне очень приятно служить вместе с такими бойцами, как вы, которые доказывают, что у Львовщины есть сильные сыновья, которые выполняют поставленные перед ними задачи, обеспечивают порядок и этим дают возможность людям на мирных территориях жить полноценной жизнью, - отметил глава нацонального полиции Львовщины Василий Виконский".

Во время встречи Василий Виконский вручил бойцам сводного отряда отличия Министерства внутренних дел Украины и Благодарности "за добросовестное выполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии в зоне проведения операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей ".





Фото: Facebook Полиции Львовской области

Напомним, в субботу часть львовских полицейских отправилась в зону ООС, где будет обеспечивать безопасность и порядок. На Востоке правоохранители пробудут два месяца, после чего вернутся домой.