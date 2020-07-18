Полицейские Львовщины отправились в зону боевых действий

18 июля, 2020, 15:08

Они заменят собратьев в порядке ротации

Сегодня, 18 июля, сводный отряд правоохранителей Львовщины, в состав которого вошли бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов", сотрудники территориальных подразделений полиции Львовщины и Управление патрульной полиции, отправился на восток Украины, где бойцы заменят своих товарищей в зоне проведения операции Об соединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции во Львовской области.

Вместе с полицейскими выехал заместитель главы полиции Львовщины Дмитрий Михалец, который проведет ротацию, проинспектирует условия несения службы и материальное обеспечение львовских правоохранителей.

Начальник Главного управления полиции полковник полиции Василий Виконский в напутственном слове заявил: "Все вы - профессионалы, и большинство из вас не впервые едет на восток Украины выполнять боевые задачи. Служите с честью и достоинством и всегда помните, что главное для вас - вернуться домой в таком же составе, как сегодня. Не пренебрегайте личной безопасностью и помогайте друг другу. Желаю вам всем бойцовского везения и здоровья ".