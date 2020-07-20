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Espreso.tvСпортОпределились потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Определились потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов


фото: Getty Images
"Динамо" узнало вероятных соперников по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов

Об этом сообщает football.ua .

"Динамо" начнет выступления в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, который в новом сезоне будет состоять из одного матча. В то же время, в раунде плей-офф команды сыграют по две игры.

Своего первого соперника "Динамо" узнает 31 августа, а 1 сентября УЕФА проведет жеребьевку плей-офф.

Если все сеяные команды со второго квалификационного раунда пройдут в третий (чешская "Виктория", австрийский "Рапид" и нидерландский АЗ, или "Бешикташ" заменит АЗ, если он будет представлять Турцию), то там сеяными будут португальская "Бенфика", "Динамо" и бельгийский "Гент".

Четвертым сеяным станет стамбульский клуб, российский "Краснодар" или ЦСКА. "Динамо" точно не сыграет против россиян, поскольку УЕФА и в дальнейшем разводит представителей Украины и России.

Поэтому, если Турцию будет представлять "Бешикташ", то соперником "Динамо" станет одна из трех несеяных команд - французский "Ренн", "Рапид" или "Виктория". Также киевляне могут встретиться с АЗ, греческим ПАОК или представителем Хорватии, если они дойдут до этой стадии.

Если Турцию будет представлять "Сивасспор" или дисквалифицированный УЕФА "Трабзонспор", который оспаривает отстранения в Спортивном арбитраже в Лозанне, соперником "Динамо" станет одна из четырех несеяных команд - "Ренн", АЗ, "Рапид" или "Виктория". Или ПАОК, хорватский, турецкий клуб, если они дойдут до этой стадии.

Если Лигу Европы выиграет клуб, который обеспечил себе место в Лиге чемпионов через чемпионат, то "Ренн" попадет на групповой этап сразу.

Окончательный список потенциальных соперников "Динамо" зависит от итогов чемпионата Турции, Лиги Европы и результатов апелляции "Трабзонспор" в CAS.

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