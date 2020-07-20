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Espreso.tvСпортОпределился лучший бомбардир чемпионата Украины по футболу

Определился лучший бомбардир чемпионата Украины по футболу


фото: shakhtar.com
Самым результативным футболистом чемпионата Украины стал форвард "Шахтера" Жуниор Мораес

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В сезоне 2019/2020 33-летний Жуниор Мораес забил за "Шахтер" в премьер-лиге 20 голов в 27 матчах.

Вторым в споре бомбардиров финишировал нападающий "Десны" Александр Филиппов, который забил в 30 матчах 16 голов.

Владислав Супряга из "Днепра-1" и Виктор Цыганков с "Динамо" отличились по 14 раз.

Жуниор Мораес является бразильцем по национальности, но имеет украинское гражданство и выступает за сборную Украины.

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