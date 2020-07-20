Определился лучший бомбардир чемпионата Украины по футболу
20 июля, 2020, 10:46
Самым результативным футболистом чемпионата Украины стал форвард "Шахтера" Жуниор Мораес
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В сезоне 2019/2020 33-летний Жуниор Мораес забил за "Шахтер" в премьер-лиге 20 голов в 27 матчах.
Вторым в споре бомбардиров финишировал нападающий "Десны" Александр Филиппов, который забил в 30 матчах 16 голов.
Владислав Супряга из "Днепра-1" и Виктор Цыганков с "Динамо" отличились по 14 раз.
Жуниор Мораес является бразильцем по национальности, но имеет украинское гражданство и выступает за сборную Украины.
- Напомним, "Шахтер" завоевал золотые награды премьер-лиги с рекордным отрывом в 23 очка от серебряного призера.
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