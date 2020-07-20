На фоне ускорения пандемии: в Израиле началась забастовка медработников

20 июля, 2020, 12:51

В Израиле на фоне пандемии коронавируса началась забастовка медсестер и медбратьев, которые требуют от правительства увеличения оплаты труда

Забастовка началась в 7 утра по местному времени после того, как накануне Министерство финансов и профсоюз медсестер не смогли достичь соглашения в трудовом споре, сообщает The Jerusalem Post .

Обсуждение касалось "серьезной нехватки и невозможных нагрузок, возложенных на плечи медсестер".

Медперсонал требует выделения сотен новых ставок для среднего медперсонала в больницах и больничных кассах. Нагрузка на них резко возросла из-за карантина, на котором находятся сегодня 800 медсестер и медбратьев.

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Из-за забастовки будут отложены хирургические операции, прививки для выезжающих за границу, а сдача крови на анализы будет проводиться в сокращенном режиме. Будут проводить только экстренные операции.

В обычном режиме во время забастовки работают только коронавирусные отделения в больницах, также будут работать дежурные сестры, оказывающие экстренную помощь больным.

По состоянию на 20 июля в Израиле подтверждено более 50 000 случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали более 400 человек, более 21 тысяч человек уже выздоровели.