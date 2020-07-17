 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Израиле резко усилили карантин

В Израиле резко усилили карантин

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации карантин в Израиле существенно усилили

Об этом сообщает 9 канал .

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Израиле начался в начале июля . За несколько недель число новых больных увеличилось вдвое.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что если не принять срочных мер, то количество "трудных" больных может вырасти в 8 раз и достичь 1600 человек, а отсрочка введения ограничений может привести к возвращению полного карантина.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса и обуздать вспышку было решено закрыть для посещения спортивные залы, клубы, пабы, рестораны и кафе. Заведения общественного питания могут работать на вынос.

Также запретили проведение любых массовых мероприятий с участием более 10 человек в помещениях и 20 человек на воздухе.

Принято решение перевести на удаленную работу до 50% сотрудников частных компаний и государственных учреждений, работающих в офисах.

Кроме того, правительство решило ввести так называемые "ограничения выходного дня": с 17:00 пятницы до 5:00 утра воскресенья будет запрещена работа бассейнов (кроме гостиничных), магазинов (за исключением продуктовых, аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники ), ТЦ, парикмахерских, библиотек, зоопарков, музеев, выставочных залов и туристических объектов.

В настоящее время в Израиле 46 тысяч инфицированных коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 384 человека. Болезнь преодолели 20,3 тыс. граждан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать