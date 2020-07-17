В Израиле резко усилили карантин

17 июля, 2020, 14:18

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации карантин в Израиле существенно усилили

Об этом сообщает 9 канал .

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Израиле начался в начале июля . За несколько недель число новых больных увеличилось вдвое.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что если не принять срочных мер, то количество "трудных" больных может вырасти в 8 раз и достичь 1600 человек, а отсрочка введения ограничений может привести к возвращению полного карантина.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса и обуздать вспышку было решено закрыть для посещения спортивные залы, клубы, пабы, рестораны и кафе. Заведения общественного питания могут работать на вынос.

Также запретили проведение любых массовых мероприятий с участием более 10 человек в помещениях и 20 человек на воздухе.

Принято решение перевести на удаленную работу до 50% сотрудников частных компаний и государственных учреждений, работающих в офисах.

Кроме того, правительство решило ввести так называемые "ограничения выходного дня": с 17:00 пятницы до 5:00 утра воскресенья будет запрещена работа бассейнов (кроме гостиничных), магазинов (за исключением продуктовых, аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники ), ТЦ, парикмахерских, библиотек, зоопарков, музеев, выставочных залов и туристических объектов.

В настоящее время в Израиле 46 тысяч инфицированных коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 384 человека. Болезнь преодолели 20,3 тыс. граждан.