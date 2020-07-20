Митрополит Епифаний на Прикарпатье призвал "выходить из карантина мудро"

20 июля, 2020, 11:38

Глава Православной церкви Украины находится на Ивано-Франковщине

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.Захид.

С двухдневным визитом на Прикарпатье находится митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний.

Сегодня на брифинге в Ивано-Франковской ОГА он рассказал, что намерен молились за пострадавших от наводнения и за победу над коронавирусной болезнью.

В частности, по словам Епифания, постепенно общество должно выходить из состояния карантина, но при этом, по его мнению, следует четко следовать рекомендациям, которые дает правительство.

"Мы должны постепенно выходить из того состояния, в котором оказались, - уже полгода не только Украина, но и весь мир находится в ограничении, и сейчас мы должны выходить из этого карантина мудро, правильно и взвешенно. Есть определенная опасность, чтобы не было следующей волны, и должны относиться ответственно к нормам, установленным правительством. Происходит ослабление, но мы не должны забывать, что болезнь не отошла - это наш невидимый враг. Мы имеем одного врага на Востоке, где продолжается необъявленная война, и сейчас имеем еще одного врага в виде болезни, которая является очень коварной ", - заявил глава ПЦУ.

Епифаний заметил, что общество стало разделено. Одни считают, что коронавирус является угрозой, другие - что угрозы нет.

"Но опасность есть", - считает он.

Отметим, вчера глава ПЦУ в сослужении митрополита Галицкого Андрея и многочисленного духовенста совершил Божественную литургию в храме Положение Ризы Пресвятой Богородицы в Шушарах на Прикарпатье, а сегодня возглавит панихиду по жертвам в урочище Демьянов Лаз у Франковска, в месте массовых расстрелов узников из тюрьмы НКВД.