Митрополит Епифаний чествовал защитников Украины на Мемориале Небесной Сотни во Львове

15 июля, 2020, 10:44

Глава Православной церкви Украины находится с визитом на Львовщине

Сегодня утром Блаженнейший Епифаний вместе с мэром Львова и главой Львовской ОГА почтили память новейших Героев Украины на Мемориале Героев Небесной Сотни. После запланирован визит главы ПЦУ на Золочевщину, передает "Еспресо-Захид".

"Сегодня происходит мой архипастырский визит во Львовскую область - мы будем совершать Божественную Литургию на Святой Горе на Золочевщине. Но мне было интересно прийти сюда, на Мемориал, потому что я не впервые здесь - я был на этом прекрасном месте памяти наших Героев Небесной сотни к открытию. Я имел приглашение на открытие, но тогда у меня не было возможности быть здесь ", - отметил Блаженнейший Епифаний.

"В течение прошлых веков было много положено человеческих жизней за нашу независимость, и наше поколение не помнит этого. Но сейчас мы уже имеем новейших Героев, которых мы должны уважать и никогда не забыть об их героическом подвиге, благодаря которому сейчас мы движемся в направлении развития нашей демократической, независимой европейской Украины ", - подчеркнул митрополит.







Кроме того, в 10:00 глава ПЦУ возглавил Божественную литургию в Святогорском мужском монастыре Положения ризы Пресвятой Богородицы, который расположен между селами Белый Камень и Ушня Золочевского района. Также Митрополит Епифаний совершит освящение иконостаса и чин обновления храма.