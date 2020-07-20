Месси установил невероятный рекорд результативности в Испании

20 июля, 2020, 10:10

Аргентинский футболист "Барселоны" в седьмой, рекордный раз, стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Месси в нынешнем чемпионате Испании забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" из Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

Напомним, 15 июля Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов 21 века по соотношению голов к сыгранным матчам.

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