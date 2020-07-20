 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМесси установил невероятный рекорд результативности в Испании

Месси установил невероятный рекорд результативности в Испании


фото: Reuters
Аргентинский футболист "Барселоны" в седьмой, рекордный раз, стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Месси в нынешнем чемпионате Испании забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" из Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать