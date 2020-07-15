Минэнерго призывает как можно скорее рассмотреть законопроект о поддержке "зеленой" энергетики

15 июля, 2020, 13:27

По словам главы Минэнерго Ольги Буславец, задержка принятия законопроекта о поддержке "зеленой" энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Согласно сообщению, обновленный тариф системного оператора на передачу электроэнергии в размере 24 коп / кВт-час, который вступит в силу с 1 августа 2020 года, уже учитывает нормы законопроекта №3658 по снижению "зеленого" тарифа, а также привлечение на льготных условиях кредитных средств международных финансовых институтов для погашения задолженности "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель"

В пресс-службе отметили, что если закон не будет принят вовремя, выгодные условия кредитования ЕБРР будут недоступны и тариф на передачу обоснованно должен вырасти более чем в два раза.

"Сегодня наше сотрудничество с ЕБРР и другими международными финансовыми институтами предусматривает выгодные условия предоставления кредитов - под 1-2% с возможностью отсрочки оплаты в год. Это примерно 9 млрд грн, которыми можно сбалансировать дефициты средств на рынке, не повышая тарифы. Если закон не будет принят, об этих кредиты мы можем вообще забыть ", - цитирует пресс-служба слова временно исполняющего обязанности министра энергетики Ольги Буславець.

В то же время, Буславець отметила, что в таком случае тариф на передачу расти, что негативно скажется на стоимости электроэнергии для промышленности, сферы ЖКХ, и, соответственно стоимости товаров и услуг для населения.

Кроме того, по ее словам, из-за неприятия закона высокие "зеленые" тарифы до сих пор действуют, поэтому долг перед производителями электроэнергии из ВИЭ растет каждый день.

"Месяц задержки с принятием закона приведет к тому, что потребители уже будут вынуждены переплатить по завышенному« зеленому »тарифу более 900 млн грн", -отметила Буславец.

В пресс-службе отметили, что условиями меморандума с инвесторами принятия закона предусматривается до 1 августа, иначе достигнутые договоренности потеряют силу.

В то же время министерство выразило обеспокоенность затягиванием процесса принятия законопроекта.

"Количество поданных народными депутатами поправок к законопроекту №3658 измеряется сотнями. Большинство из них разбалансируют документ и нивелируют достигнутые договоренности и профессиональные наработки", - отметила Буславец.

По ее словам, это в частности касается инициатив о дополнительном снижении "зеленых" тарифов сверх предусмотренных законопроектом показателей и пролонгации их действия на 2 года. Буславець отметила, что такая пролонгация "зеленого" тарифа увеличивает общую переплату потребителей примерно на 1 млрд евро за каждый дополнительный год.

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