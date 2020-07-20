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Espreso.tvЭкономикаКоличество украинских соискателей за рубежом за месяц увеличилось на 20% - Opendatabot

Количество украинских соискателей за рубежом за месяц увеличилось на 20% - Opendatabot

Количество украинских соискателей за рубежом за месяц увеличилось на 20% и сейчас составляет почти 8 тыс.

Об этом сообщает Opendatabot .

Согласно сообщению, в начале лета на сайте Jooble искали работу за рубежом 6700 пользователей. С этого времени количество заинтересованных в заработке выросло и сейчас составляет почти 8000.

Отмечается, что по информации Jooble, в тройке самых популярных зарубежных направлений остаются Польша, Чехия и Германия.

По словам президента Всеукраинской ассоциации компании по международному трудоустройству Василия Воскобойника, данные Госкомстата свидетельствуют, что 42,7% украинцев зарабатывают около $ 200 без учета налогов.

"Минимальная зарплата в Польше - 600 евро. Только в 2019 году трудовые мигранты перечислили в Украину около 12 млрд долларов. Поэтому такая динамика вполне понятна: люди едут за границу, чтобы обеспечить себя и свои семьи", - цитирует пресс-служба слова Воскобойника.

В то же время он добавил, что, по данным социологических опросов, лишь 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет - большинство попадает в Польшу по рекомендациям друзей и знакомых.

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