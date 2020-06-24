НБУ: работники за четыре месяца увеличили переводы в Украину на 2,4% - до $ 3,7 млрд

24 июня, 2020, 14:35

По итогам января-апреля 2020 года объем частных денежных переводов в страну вырос на 2,4% - до $ 3,7 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Об этом сообщает НБУ .

Так, за четыре месяца 2020 году из неформальные каналы в Украину перевели $ 1,6 млрд, или 43,1% общего количества переводов. Через корсчета банков - $ 1,4 млрд (37,7%), через международные платежные системы - $ 0,7 млрд (19,2%).

В апреле 2020 году объем денежных переводов мигрантов в Украину составил $ 826 млн, что на 13,2% меньше, чем в апреле 2019 и на 20,3% меньше, чем в феврале 2020 года.

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