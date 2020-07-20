Колебания курса гривни находятся в пределах нормы, - Шевченко

20 июля, 2020, 20:19

Глава НБУ Кирилл Шевченко пока не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке

Об этом он заявил на пресс-брифингу 20 июля, передает Украинская правда .

По словам Шевченко, регулятор в течение 13-20 июля не выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок, поскольку колебания котировок находились в пределах нормы.

"Сейчас мы не видим никаких предельных сечений размеров курса для того, чтобы Национальный банк должен был реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах нормальных", - подчеркнул глава НБУ.

Шевченко отметил, что 20 июля регулятор готов был выйти на межбанк с предложением иностранной валюты, но по более высокому курсу, чем тот, что установился в результате торгов.

Он отметил, что вечером, 20 июля, тренд изменился в сторону укрепления гривни.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 20 июля 2020 на отметке 27,36 грн/$

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