Официальный курс доллар подорожал еще на 9 копеек
20 июля, 2020, 09:06
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 20 июля 2020 года на отметке 27,36 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ .
По состоянию на 17 июля курс составлял 27,27 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 20 июля установлен на уровне 31,25 грн / евро. По состоянию на 17 июля курс составлял 31,12 грн / евро.
На наличном рынке 20 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,37, продают - по 27,45 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,42-29,20 грн / $.
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