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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс доллар подорожал еще на 9 копеек

Официальный курс доллар подорожал еще на 9 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 20 июля 2020 года на отметке 27,36 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 17 июля курс составлял 27,27 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 20 июля установлен на уровне 31,25 грн / евро. По состоянию на 17 июля курс составлял 31,12 грн / евро.

На наличном рынке 20 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,37, продают - по 27,45 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,42-29,20 грн / $.

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