Кличко анонсировал открытие 6 санаториев с 21 июля
20 июля, 2020, 13:08
Шесть муниципальных детских санаториев восстанавливают работу в Киеве с 21 июля
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.
"И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", - написал он.
Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%.
- По состоянию на 20 июля в Киеве 6961 подтвержденный случай COVID-19.
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