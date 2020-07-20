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Espreso.tvОбществоКличко анонсировал открытие 6 санаториев с 21 июля

Кличко анонсировал открытие 6 санаториев с 21 июля

Шесть муниципальных детских санаториев восстанавливают работу в Киеве с 21 июля

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.

"И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", - написал он.

Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%.

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