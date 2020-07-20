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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины объявил о завершении карьеры

Футболист сборной Украины объявил о завершении карьеры


фото: footballua.tv
Защитник "Зари" Никита Каменюка, который отыграл в луганском клубе 16 лет, объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для 35-летнего защитника последним в карьере стал матч против "Десны", в котором "Заря" сыграла вничью 1: 1 и завоевала бронзовые медали чемпионата Украины.

Никита Каменюка начал карьеру в "Авангарде" из Ровеньков. С 2004 до 2020 года, с некоторыми перерывами, выступал за "Зарю". Также играл за "Мариуполь" и "Верес".

В активе правого защитника 1 матч за сборную Украины.

В нынешнем сезоне Каменюка сыграл за "Зарю" 10 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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