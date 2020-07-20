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Espreso.tvСпортАмериканский боксер Мейвезер решил вернуться на ринг в 43 года

Американский боксер Мейвезер решил вернуться на ринг в 43 года


фото: Getty Images
Американский боксер Флойд Мейвезер решил вернуться на ринг ради выставочного боя с японцем Такаши Учиямой

Об этом сообщает eFight .

Мейвезер встретится с Учиямой в выставочном бою в Токио. Кандидатуру японца подтвердил глава промоушена Rizin Нобуюки Сакакибара, под эгидой которого состоится поединок. Дата боя пока неизвестна.

40-летний Такаши Учияма бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг). Свои последние поединки он провел в 2016 году и дважды проиграл панамцу Хесрилу Корралес.

Флойд Мейвезер является бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях. Последний официальный боксерский поединок американец провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

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