Американский боксер Мейвезер решил вернуться на ринг в 43 года
Об этом сообщает eFight .
Мейвезер встретится с Учиямой в выставочном бою в Токио. Кандидатуру японца подтвердил глава промоушена Rizin Нобуюки Сакакибара, под эгидой которого состоится поединок. Дата боя пока неизвестна.
40-летний Такаши Учияма бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг). Свои последние поединки он провел в 2016 году и дважды проиграл панамцу Хесрилу Корралес.
Флойд Мейвезер является бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях. Последний официальный боксерский поединок американец провел в 2017 году против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
- Напомним, 9 июня Флойд Мейвезер предложил бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору провести второй поединок .
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