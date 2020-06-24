Выборы в США: Байден сохраняет большой отрыв от Трампа, - опрос

24 июня, 2020, 17:57

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден на 14% обходит в гонке действующего президента Дональда Трампа

Об этом свидетельствуют данные опроса Siena College и New York Times.

Байден получил широкую поддержку среди женщин и темнокожих. Кроме того, его поддерживает часть электората республиканцев за неэффективную борьбу с коронавирусом Трампа.

По данным опроса, рейтинг Байдена составляет 50%, Трампа - 36%.

Опрос показывает, что в части электората Трампа снизилась поддержка, поскольку его администрация не смогла остановить коронавирус. Кроме того, избиратели недовольны заявлениями Трампа о применении силы для разгона протестов, вспыхнувших после убийства афроамериканца Джоржда Флойда.

Байдена поддерживает большая часть темнокожих и латиноамериканских избирателей, женщины и молодежь. Среди мужчин, белых и избирателей среднего и старшего возраста - поддержка Байдена и Трампа примерно одинакова.

Ранее опрос Reuters/Ipsos показал отрыв Байдена от Трампа среди зарегистрированных избирателей в 13 процентов.

Июньский опрос СNN показал преимущество Байдена перед Трампом в 14%.

6 июня Байден формально стал соперником Трампа на выборах от Демпартии - его кандидатуру предварительно поддержали 1995 делегатов.

Теперь кандидатуру Байдена должны официально утвердить на съезде Демократической партии в августе.