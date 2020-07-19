19 июля, 2020, 15:51

В Иране произошел взрыв на электростанции, власти страны уверяют, что пострадавших в результате инцидента нет

Об этом сообщает Радио Свобода.

Взрыв произошел на электростанции в провинции Исфахан в центре Ирана 19 июля. Официальное информационное агентство IRNA заявило, что жертв нет. Руководство станции сообщило, что причиной аварии стали изношенные части трансформатора.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как 15 июля загорелись несколько судов в иранском порту Бушер у побережья Персидского залива. С конца июня состоялось уже несколько взрывов и пожаров вокруг иранских военных, ядерных и промышленных объектов.

В конце июня в Тегеране произошли два взрыва: один возле военного объекта, другой - в медицинском центре, в результате чего погибли 19 человек.

2 июля произошел пожар на ядерном объекте в Натанзе. Власти заявили, что знает причину, но пообещали сообщить ее позже. Некоторые иранские официальные лица предположили, что нападение могло быть управляемое киберпреступниками.

Напомним, 2 июля в Иране на территории ядерного комплекса "Натанз" произошла авария, в результате повреждено одно из зданий.

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