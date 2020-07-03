В Иране на ядерном объекте произошел пожар: ответственность взяла неизвестная группировка

3 июля, 2020, 11:22

В Иране на территории ядерного комплекса "Натанз" произошла авария, в результате повреждено одно из зданий

О жертвах и пострадавших не сообщается, передает AFP .

"Тегеран в четверг сообщил об аварии на ядерном комплексе "Натанз" в центральном Иране, заявив, что жертв и радиоактивного загрязнения в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на этом комплексе размещается одна из главных обогатительных установок страны.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что на объекте, потерпевшем крушение, не было персонала, а также никаких радиоактивных материалов.

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По его словам, сбоев в работе ядерного комплекса не зафиксировано, завод по обогащению урана продолжает функционировать в плановом режиме.

Позже появилось уточнение, что под аварией имелся в виду пожар. Он произошел на складе комплекса, этот объект находится в стадии строительства.

Персидский служба BBC сообщила, что получила письмо от группы под названием Гепарды Родины, которая взяла на себя ответственность за пожар на ядерном объекте. В группу якобы входят сотрудники иранских служб безопасности.

Они заявили, что целью был выбран именно Натанз, поскольку он не скрыт под землей и, соответственно, иранские власти не смогут скрыть вероятное нападение.