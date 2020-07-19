В "Слуге народа" заявили о подготовке "большой парламентской реформы"

19 июля, 2020, 16:55

Во фракции партии "Слуга народа" планируют провести "большую парламентскую реформу" и выписать правила работы коалиции и оппозиции

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, сообщает hromadske .

"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят сейчас в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", - сказала Третьякова.

Она отметила, что необходимо расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

"Очень часто говорят, что коалиционное соглашение - это эти реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть соглашения, но предстоит еще большая часть коалиционного соглашения, которое называется "организационная часть", и ее можно перевести на простой язык: "как мы договариваемся", чтобы была принята эта политическая программа", - пояснила Третьякова.

По ее убеждению, это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Третьякова назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.

Напомним, 15 мая состоялось первое организационное заседание рабочей группы по подготовке проекта Закона Украины о парламентской оппозиции .

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