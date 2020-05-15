В Раде начали разрабатывать законопроект об оппозиции, - Стефанчук
15 мая, 2020, 14:50
15 мая состоялось первое организационное заседание в режиме онлайн рабочей группы по подготовке проекта Закона Украины о парламентской оппозиции
Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук в Facebook.
В эту группу вошли народные депутаты - представители от депутатских фракций и групп, а также специалисты и эксперты по вопросам парламентской коалиции и оппозиции.
В рамках заседания обсуждались вопросы этапов и сроков подготовки законопроекта, а также алгоритм работы участников группы.
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