В Раде начали разрабатывать законопроект об оппозиции, - Стефанчук

15 мая, 2020, 14:50

15 мая состоялось первое организационное заседание в режиме онлайн рабочей группы по подготовке проекта Закона Украины о парламентской оппозиции

Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук в Facebook.

В эту группу вошли народные депутаты - представители от депутатских фракций и групп, а также специалисты и эксперты по вопросам парламентской коалиции и оппозиции.

В рамках заседания обсуждались вопросы этапов и сроков подготовки законопроекта, а также алгоритм работы участников группы.