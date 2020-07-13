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Espreso.tvОбществоПрезидент Швейцарии впервые посетит Украину и вместе с Зеленским поедет на Донбасс

Президент Швейцарии впервые посетит Украину и вместе с Зеленским поедет на Донбасс

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга посетит Донбасс вместе с главой украинского государства Владимиром Зеленским

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Они вместе ознакомятся с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе и "состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи".

Президент Швейцарии будет находиться в Украине с государственным визитом 20-23 июля по приглашению Зеленского. Стороны проведут переговоры тет-а-тет и в составе делегаций. Сообщается, что на переговорах "планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействие сторон на международной арене".

Симонетта Зоммаруга - первый иностранный лидер, который посетит Украину во время пандемии коронавируса. Визит был запланирован еще на март, но из-за коронавируса его перенесли. Это будет первый в истории визит президента Швейцарии в Украину.

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