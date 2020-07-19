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Espreso.tvОбществоУ побережья Одессы семья дельфинов застряла между волнорезами

У побережья Одессы семья дельфинов застряла между волнорезами

На одесском пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана в ловушке оказалось шесть дельфинов, среди них два ребенка

Помочь им пытаются водная инспекция, экологи и работники дельфинария "Немо", передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

"Дельфины не могут выбраться обратно за волнорез. Предварительный план - остановить работу всех водных аттракционов в этом районе и уменьшить количество купающихся, чтобы животные успокоились и нашли выход сами. Если это не сработает, необходимо будет выгонять их сетями. А это очень сложная операция, которая может быть опасна и для людей, и для дельфинов ", - пояснила тренерка дельфинария Елена Колмогорова.

Отдыхающих призывают не пытаться подплывать или контактировать с животными, и так находятся а шоковом состоянии и истощены. Для этого будут привлечены патрульной полиции.

 
 
  • Напомним, на Николаевщине спасли дельфина, который заплыв на 135 км вглубь материковой Украины.

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