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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине спасли дельфина, который заплыл на 135 км вглубь материковой Украины

На Николаевщине спасли дельфина, который заплыл на 135 км вглубь материковой Украины

На горячую линию Николаевского рыбоохранного патруля поступило сообщение от людей о том, что в реке Южный Буг возле села Себино находится дельфин. К месту происшествия была направлена рейдовая группа

Прибыв на место рыбпатрульные увидели черноморского афалина, который был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Впоследствии дельфин успокоился и пошел на контакт, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области.

"Спасти дельфина не так просто. Для этого нужно специальная техника и принадлежности. Однако нам удалось добиться положительной динамики и дельфин пошел на контакт. С помощью катеров животное преодолело 17 км акватории реки в сторону Бугского лимана. К сожалению, с наступлением темноты дельфин потерялся. Государственные инспекторы продолжают спасательную операцию", - комментирует начальник Управления Евгений Мищенко.

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Впервые за последние несколько лет дельфин заплыв так далеко в реку. По приблизительным подсчетам он преодолел более 135 км.

"Тянуть дельфина силой, толкать, перетаскивать, кантовать по направлению к морю нельзя, потому что кожа у дельфинов нежная, густо пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями", - отмечают рыбпатрульные.

Справка

Афалина в течение года встречается по всей акватории Черного моря, включая территориальные воды Украины.

В прибрежных зонах и на мелководьях встречаемость относительно выше, особенно в весенний и осенний периоды.

Вид занесен в Красную книгу Украины.

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