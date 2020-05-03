На Николаевщине спасли дельфина, который заплыл на 135 км вглубь материковой Украины

3 мая, 2020, 14:58

На горячую линию Николаевского рыбоохранного патруля поступило сообщение от людей о том, что в реке Южный Буг возле села Себино находится дельфин. К месту происшествия была направлена рейдовая группа

Прибыв на место рыбпатрульные увидели черноморского афалина, который был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Впоследствии дельфин успокоился и пошел на контакт, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области.

"Спасти дельфина не так просто. Для этого нужно специальная техника и принадлежности. Однако нам удалось добиться положительной динамики и дельфин пошел на контакт. С помощью катеров животное преодолело 17 км акватории реки в сторону Бугского лимана. К сожалению, с наступлением темноты дельфин потерялся. Государственные инспекторы продолжают спасательную операцию", - комментирует начальник Управления Евгений Мищенко.

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Впервые за последние несколько лет дельфин заплыв так далеко в реку. По приблизительным подсчетам он преодолел более 135 км.

"Тянуть дельфина силой, толкать, перетаскивать, кантовать по направлению к морю нельзя, потому что кожа у дельфинов нежная, густо пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями", - отмечают рыбпатрульные.

Справка

Афалина в течение года встречается по всей акватории Черного моря, включая территориальные воды Украины.

В прибрежных зонах и на мелководьях встречаемость относительно выше, особенно в весенний и осенний периоды.

Вид занесен в Красную книгу Украины.

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