На Николаевщине спасли дельфина, который заплыл на 135 км вглубь материковой Украины
Прибыв на место рыбпатрульные увидели черноморского афалина, который был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Впоследствии дельфин успокоился и пошел на контакт, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области.
"Спасти дельфина не так просто. Для этого нужно специальная техника и принадлежности. Однако нам удалось добиться положительной динамики и дельфин пошел на контакт. С помощью катеров животное преодолело 17 км акватории реки в сторону Бугского лимана. К сожалению, с наступлением темноты дельфин потерялся. Государственные инспекторы продолжают спасательную операцию", - комментирует начальник Управления Евгений Мищенко.
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Впервые за последние несколько лет дельфин заплыв так далеко в реку. По приблизительным подсчетам он преодолел более 135 км.
"Тянуть дельфина силой, толкать, перетаскивать, кантовать по направлению к морю нельзя, потому что кожа у дельфинов нежная, густо пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями", - отмечают рыбпатрульные.
Справка
Афалина в течение года встречается по всей акватории Черного моря, включая территориальные воды Украины.
В прибрежных зонах и на мелководьях встречаемость относительно выше, особенно в весенний и осенний периоды.
Вид занесен в Красную книгу Украины.
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