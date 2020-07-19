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Espreso.tvМирКоличество больных коронавирусом в мире превысило 14 млн

Количество больных коронавирусом в мире превысило 14 млн


фото: Укрінформ
По состоянию на 19 июля количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 14 млн

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 14 млн. Организация получила сообщение о 14 007 791 случаев заражения COVID-19 и 597 105 смертей от этой болезни.

Рекордные 259 848 новых случаев заражения обнаружили в субботу, 18 июля.

В частности, в США за сутки коронавирусом заразились 71 484 человека - это самый большой суточный прирост заболевших с начала пандемии в стране. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в США возросло до 3 544 143.

Бразилия остается на втором месте в мире по количеству случаев COVID-19, на третьем - Индия.

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