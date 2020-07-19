Коронавирус в Украине: за сутки - 731 новых случаев, 354 выздоровели

19 июля, 2020, 11:54

По состоянию на утро воскресенья, 19 июля 2020 года, в Украине насчитывалось 58 842 случаев заражения COVID-19, согласно учетом с начала пандемии. Причем 731 из них обнаружены в течение последних суток

Об этом свидетельствуют размещенные в открытом доступе данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны , передает Еспресо.TV .

Умерло - 1485 (8).

Выздоровели - 30879 (+354).

Активных больных - 26478 (+369).

Подозрений - 108207 (+797).

Вчера, 18 июля, новых случаев всего было выявлено в таких областях и городах:

Львовская - 109;

Киев - 87;

Ивано-Франковская - 79;

Ровенская - 67.

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Все остальные области имеют суточный прирост менее чем в 50 инфицированных.

Следует отметить, что речь идет об уже подтверждены подозрения.

В свою очередь Министерство здравоохранения приводит суммарные данные по всем областям:

Винницкая область - 2299 случаев;

Волынская область - 3251 случай;

Днепропетровская область - 1207 случаев;

Донецкая область - 792 случая;

Житомирская область - 1593 случая;

Закарпатская область - 4354 случая;

Запорожская область - 669 случаев;

Ивано-Франковская область - 3464 случая;

Кировоградская область - 681 случай;

Киев - 6884 случая;

Киевская область - 3271 случай;

Львовская область - 8000 случаев;

Луганская область - 106 случаев;

Николаевская область - 513 случаев;

Одесская область - 2532 случая;

Полтавская область - 351 случай;

Ровенская область - 5082 случая;

Сумская область - 370 случаев;

Тернопольская область - 2430 случаев;

Харьковская область - 3014 случаев;

Херсонская область - 213 случаев;

Хмельницкая область - 980 случаев;

Черновицкая область - 5311 случаев;

Черкасская область - 833 случая;

Черниговская область - 642 случая.

Напомним, в связи с ситуацией на Львовщине министр здравоохранения Максим Степанов обещает "принятие кадровых решений" в этой области.

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