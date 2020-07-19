Коронавирус в Украине: за сутки - 731 новых случаев, 354 выздоровели
Об этом свидетельствуют размещенные в открытом доступе данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны , передает Еспресо.TV .
Умерло - 1485 (8).
Выздоровели - 30879 (+354).
Активных больных - 26478 (+369).
Подозрений - 108207 (+797).
Вчера, 18 июля, новых случаев всего было выявлено в таких областях и городах:
Львовская - 109;
Киев - 87;
Ивано-Франковская - 79;
Ровенская - 67.
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Все остальные области имеют суточный прирост менее чем в 50 инфицированных.
Следует отметить, что речь идет об уже подтверждены подозрения.
В свою очередь Министерство здравоохранения приводит суммарные данные по всем областям:
Винницкая область - 2299 случаев;
Волынская область - 3251 случай;
Днепропетровская область - 1207 случаев;
Донецкая область - 792 случая;
Житомирская область - 1593 случая;
Закарпатская область - 4354 случая;
Запорожская область - 669 случаев;
Ивано-Франковская область - 3464 случая;
Кировоградская область - 681 случай;
Киев - 6884 случая;
Киевская область - 3271 случай;
Львовская область - 8000 случаев;
Луганская область - 106 случаев;
Николаевская область - 513 случаев;
Одесская область - 2532 случая;
Полтавская область - 351 случай;
Ровенская область - 5082 случая;
Сумская область - 370 случаев;
Тернопольская область - 2430 случаев;
Харьковская область - 3014 случаев;
Херсонская область - 213 случаев;
Хмельницкая область - 980 случаев;
Черновицкая область - 5311 случаев;
Черкасская область - 833 случая;
Черниговская область - 642 случая.
- Напомним, в связи с ситуацией на Львовщине министр здравоохранения Максим Степанов обещает "принятие кадровых решений" в этой области.
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